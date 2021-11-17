Офіційний курс: гривня продовжує слабнути до долара

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 18 листопада на рівні 26,51 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,00 грн (на 17 листопада – 30,03 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 листопада на рівні 26,41 гривні.

17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,53 – 26,55 гривні.

17 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

Економічна правда