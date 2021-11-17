Курс валют на 17 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
17 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,53 – 26,55 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,53 – 26,55 гривні;
Євро – 30,02 – 30,04 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,40 — 26,64 гривні. Євро купують за 29,77 гривні, продають за 30,20 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,51 – 26,61 гривні, євро – 29,99 – 30,19 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 листопада на рівні 26,41 гривні.
16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,47 – 26,49 гривні.
Економічна правда
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