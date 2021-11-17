Бренсон знову продав свою частку у Virgin Galactic на 300 млн доларів

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Мільярдер Річард Бренсон продав свою частку у компанії Virgin Galactic на суму 300 млн доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це вже вчетверте, коли бізнесмен продає свої акції з 2019 року. Він передав 15,6 млн акцій, або близько 6% компанії. Тепер частка Бренсона становить 11,9%.

Як і раніше, Бренсон таким чином спрямовує кошти на підтримку власного бізнесу у сфері подорожей та відпочинку, на розвиток нових та існуючих підприємств.

Мільярдер залишається найбільшим акціонером Virgin Galactic з пакетом акцій вартістю майже 600 мільйонів доларів.

Цього року акції Virgin Galactic впали на 20%, зокрема через затримки початку комерційних рейсів. Virgin Galactic наразі очікує, що буде здійснювати польоти в космос тричі на місяць з 2023 року .

Попри це, акції зросли на понад 60% відтоді, як компанія вийшла на IPO в 2019 році.

За даними Bloomberg, статки Бренсона становить близько 6 мільярдів доларів.

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Нагадуємо:

Засновник компанії космічного туризму Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон продав цього тижня 10,4 млн акцій у власності заради фінансування своїх інших проєктів.

Нагадуємо:

Американська компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона оголосила про відновлення продажів квитків космічним туристам — ціна починається від 450 тисяч доларів за одне місце на ракетоплані VSS Unity.

Економічна правда





