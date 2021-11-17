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Рада таки скоротила терміни розгляду закону про 2,5 млрд на дороги й інфраструктуру

Середа, 17 листопада 2021, 15:45
 
Укравтодор

Верховна Рада визнала законопроєкт №6298, яким пропонують виділити з бюджету 2,5 млрд грн на дороги, національну авіакомпанію й інфраструктуру, невідкладним і скоротила наполовину строки подання альтернативних законопроєктів.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Зазначається, що 240 голосами "за" нардепи підтримали відповідну пропозицію головуючого.

16 листопада Рада не підтримала скорочену процедуру розгляду законопроєкту №6298.

Нагадаємо:

У Верховній Раді пропонують виділити із держбюджету-2021 2,5 млрд грн - кошти підуть, зокрема, на ремонти і будівництво доріг, інфраструктурні проєкти у рамках "Великого будівництва".

Кошти також планують спрямувати на формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

Економічна правда

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Рада законодавство гроші бюджет дороги

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