Рада таки скоротила терміни розгляду закону про 2,5 млрд на дороги й інфраструктуру
Верховна Рада визнала законопроєкт №6298, яким пропонують виділити з бюджету 2,5 млрд грн на дороги, національну авіакомпанію й інфраструктуру, невідкладним і скоротила наполовину строки подання альтернативних законопроєктів.
Про це повідомляє прес-служба Ради.
Зазначається, що 240 голосами "за" нардепи підтримали відповідну пропозицію головуючого.
16 листопада Рада не підтримала скорочену процедуру розгляду законопроєкту №6298.
Нагадаємо:
У Верховній Раді пропонують виділити із держбюджету-2021 2,5 млрд грн - кошти підуть, зокрема, на ремонти і будівництво доріг, інфраструктурні проєкти у рамках "Великого будівництва".
Кошти також планують спрямувати на формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.
Економічна правда
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