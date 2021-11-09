"Слуги" хочуть виділити з бюджету-2021 на дороги й інфраструктуру ще 2,5 мільярда

фото: укравтодор

У Верховній Раді пропонують виділити із держбюджету-2021 2,5 млрд грн - кошти підуть, зокрема, на ремонти і будівництво доріг, інфраструктурні проєкти у рамках "Великого будівництва".

Про це йдеться у законопроєкті №6298, який зареєстрували 8 листопада.

Серед авторів документу більшість - нардепи від "Слуги народу".

"Виконання показників держбюджету на 2021 рік свідчить про необхідність передбачення додаткових видатків на вирішення нагальних соціальних питань, реалізацію інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери шляхом внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", - пишуть нардепи.

Посилаючись на дані Державної казначейської служби, вони заявляють, що у січні-жовтні доходи загального фонду держбюджету були перевиконані на 30,3 млрд гривень.

"Приріст було досягнуто по податках та зборах, закріплених за податковими (на 32,1 млрд грн) та митними органами (на 8,9 млрд гривень)", - йдеться у пояснювальній записці.

Автори законпроєкту пропонують збільшити загальний фонд державного бюджету на 2,5 млрд грн.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на:

реалізацію основних напрямків програми президента та уряду в частині розбудови транспортної інфраструктури – "(Укравтодором) здійснюється організація ремонтно-будівельних робіт на автодорогах загального користування державного значення";

розбудову якісної інфраструктури та реалізацію проєктів будівництва, реконструкції, ремонту (в тому числі в рамках державної програми "Велике будівництво") "об'єктів соціально-культурної сфери, комунальних доріг збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери";

формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021, який Рада ухвалила 8 вересня.

Зокрема, 15 млрд грн виділили на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, 12 млрд грн - на пільги та житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Економічна правда