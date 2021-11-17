Першого заступника голови ФДМ призначили заступником міністра економіки
Кабінет міністрів призначив Дениса Кудіна першим заступником міністра економіки.
Про це повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду нардеп Олексій Гончаренко.
Перед призначенням першим заступником міністра економіки Кудіна звільнили з посади першого заступника голови Фонду держмайна.
Також Кудін до призначення в Кабмін був головою наглядової ради Центренерго.
Про те, що його перший заступник переходить на роботу в Мінекономіки, написав і голова ФДМ Дмитро Сенниченко.
"Денис Кудін - мій заступник, з яким ми спільно працювали більше року, відсьогодні займе посаду першого заступника міністра економіки", - написав Сенниченко у Facebook.
Нагадаємо:
Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.
3 листопада на засіданні Верховної Ради депутати звільнили з посад трьох міністрів: віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка та міністра довкілля Романа Абрамовського.
Верховна Рада 4 листопада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаді першої віцепрем’єрки - міністерки економіки.
Кабінет міністрів після відставки Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра - міністра економіки звільнив першого заступника міністра та 3 заступників.
Економічна правда
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