Першого заступника голови ФДМ призначили заступником міністра економіки

Денис Кудін фото: рбк-Україна

Кабінет міністрів призначив Дениса Кудіна першим заступником міністра економіки.

Про це повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду нардеп Олексій Гончаренко.

Перед призначенням першим заступником міністра економіки Кудіна звільнили з посади першого заступника голови Фонду держмайна.

Також Кудін до призначення в Кабмін був головою наглядової ради Центренерго.

Про те, що його перший заступник переходить на роботу в Мінекономіки, написав і голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

"Денис Кудін - мій заступник, з яким ми спільно працювали більше року, відсьогодні займе посаду першого заступника міністра економіки", - написав Сенниченко у Facebook.

Нагадаємо:

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

3 листопада на засіданні Верховної Ради депутати звільнили з посад трьох міністрів: віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка та міністра довкілля Романа Абрамовського.

Верховна Рада 4 листопада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаді першої віцепрем’єрки - міністерки економіки.

Кабінет міністрів після відставки Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра - міністра економіки звільнив першого заступника міністра та 3 заступників.

Економічна правда