Ставка за іпотекою на "первинці" знизилися цьогоріч

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Від початку року ефективна ставка іпотеки на первинному ринку зменшилася на 1,5 в.п.

Про це повідомляє Національний банк.

У вересні 2021 року банки видали 943 іпотечні кредити на суму 812 млн грн. Загалом за перші дев’ять місяців року банками видано понад 7,5 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму майже 6,1 млрд грн.

У порівнянні до відповідного періоду минулого року, нове іпотечне кредитування понад як подвоїлося за кількістю договорів та зросло у 2,7 раза в грошовому вимірі.

У цьому розрізі переважає кредитування на вторинному ринку із часткою у вересні у 88% від кількості та 86% від грошового обсягу всіх виданих іпотек.

Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: п’ять найактивніших банків уклали майже 90% нових угод. Середня сума договору у вересні становила 861,1 тис. грн і була дещо нижчою, ніж у серпні (889,7 тис. грн). Це сталося внаслідок активізації кредитування в регіонах та зменшення середньої суми договору в Києві.

Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила у вересні 15,4% на первинному і 13,6% – на вторинному ринку. Від початку року ставки знизилися відповідно на 1,5 в. п. та на 0,3 в. П.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 8 вересня ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи до Української фінансової житлової компанії, також готують випуск облігацій на 20 млрд грн, аби розширити програму видачі іпотечних кредитів.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 1059 кредитів на загальну суму 916,73 млн грн.

Економічна правда