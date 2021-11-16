Рада розблокувала підписання закону про фонд гарантування кредитів аграріям

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Верховна Рада відхилила постанови щодо скасування рішення про ухвалення закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це відомо з трансляції засідання Ради.

За словами голови ВР Руслана Стефанчука, нардепи подали 3 постанови про скасування рішення про ухвалення закону - №№3205-2-П (ініціатори: Юлія Тимошенко та Михайло Цимбалюк - "Батьківщина"), 3205-2-П1 (Сергій Євтушок - "Батьківщина") і 3205-2-П2 (Володимир Кабаченко - "Батьківщина").

Голова реламентного комітету ВР Сергій Кальченко заявив, що комітет рекомендує визначитись шляхом голосування.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, зокрема, назвала прийнятий закон "прихованою моделлю продажу сільгоспземлі іноземцям".

За її словами, цим законом ствоорюється механізм, який "заибрає у селян землю".

"Якщо парламент не скасує цей закон, ми будемо звертатись до Конституційного суду, тому що він протирічить Конституції", - підкреслила вона.

Євтушок також заявив про порушення регламенту під час прийняття закону та про порушення Конституції.

Зрештою, усі проєкти постанов не набрали необхідної кількості голосів для прийняття і були відхилені (набрали лише 52, 54 та 49 голосів).

Нагадуємо:

Верховна Рада ще у лютому прийняла за основу законопроєкт № 3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Верховна Рада 4 листопада підтримала створення фонду, який забезпечуватиме кредити малих та середніх аграріїв держгарантіями.

Документ визначає правовий статус та засади діяльності Фонду, встановлює порядок визначення критеріїв щодо аграріїв та банків, кредити між якими можуть гарантуватися державою.

Як пояснив міністр агрополітики Лещенко, завдяки законопроєкту фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах.

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50 % непогашеної суми основного боргу та гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

Рішення про утворення Фонду приймає Кабінет Міністрів, який є його засновником.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації та інші юридичні особи.

Передбачається, що Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.

Економічна правда