Рада підтримала створення Фонду часткового гарантування кредитів для фермерів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Документ підтримали 295 нардепів, повідомляється на сайті Ради.

Один із авторів законопроєкту, нардеп від "Слуи народу" Артем Чорноморов, представляючи проєкт закону, заявив, що його метою є підтримка малих і середніх суб'єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства.

Перед голосуванням голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський зазначив, що комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт за основу.

Документ визначає ключові питання діяльності Фонду - порядок формування статутного капіталу, умови його збільшення та зменшення, порядок прийняття органами управління Фонду рішень.

Передбачається, що Фонд часткого гарантування кредитів в сільському господарстві має набути статусу фінустанови та отримати відповідну ліцензію.

Зазначається, що статутний капітал Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві як небанківської фінансової установи повинен становити не менше 3 млн грн. При цьому, статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників Фонду.

Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві як небанківська фінансова установа підпадатиме під регулювання та нагляд органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (з 1 липня 2020 року ці повноваження перейшли до НБУ).

"Завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві", - йдеться у пояснювальній записці.

Повідомляється, що законопроєкт доопрацювали після того, як Рада у травні 2020-го відправила законопроєкт № 3205-1 на повторне перше читання.

Зокрема, для підвищення контролю загальних зборів учасників Фонду за Радою та правлінням Фонду, загальним зборам надано повноваження зі схвалення розробленої та затвердженої Радою Фонду стратегії розвитку на три роки.

У Мінекономіки додали, що для забезпечення прозорості та підвищення ефективності діяльності Фонду передбачені такі запобіжники:

Фонд надає гарантії в обсязі до 50% непогашеної суми основного боргу.

Фонд надає гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

Кредитний леверидж 1:4. Таким чином, кожна виділена державою гривня перетвориться на 8 грн для аграріїв.

У документі прописані критерії до позичальників, які зможуть скористатися послугами Фонду:

дрібні фермери, які обробляють до 500 гектарів;

відповідають вимогам, що висуваються до мікропідприємств, малих та середніх ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

граничний показник розраховується сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів.

"Фонд гарантування кредитів - це ще один інструмент, який спростить доступ аграріям, в тому числі і малим фермерам, до фінансування.

Господарства, які обробляють землю до 500 гектарів, матимуть більше можливостей отримати кредити на розвиток свого бізнесу, адже виконання їх зобов’язань перед банками будуть гарантуватися Фондом", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Економічна правда