Курс валют на 15 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,29 – 26,31 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,29 – 26,31 гривні;

Євро – 30,11 – 30,13 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,15 — 26,37 гривні. Євро купують за 29,84 гривні, продають за 30,21 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,19 – 26,34 гривні, євро – 29,94 – 29,11 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 15 листопада на рівні 26,11 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,24 – 26,26 гривні.

Економічна правда