Статки Маска скоротились на тлі падіння ціни акцій Tesla і суперечки з Сандерсом

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Статки найбагатшої людини світу - засновника Tesla Ілона Маска - скоротились на 4,7 млд дол на тлі падіння ціни на акції та суперечки Маска з сенатором Берні Сандерсом щодо податків.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що 15 листопада акції Tesla подешевшали майже на 2% - до 1013,9 дол за акцію.

При цьому, капіталізація компанії з початку продажу акцій Маском зменшилась на 207 млрд дол.

За даними рейтингу багатіїв Forbes Real-Time, який оновлюється у режимі реального часу, 15 листопада статки Маска зменшились на 4,7 млрд дол. На 16 листопада його статки оцінюють в 266,9 млрд дол.

Повідомляється також, що падінню акцій передувала суперечка у Twitter у неділю між Маском та сенатором Берні Сандерсом.

Сандерс, зокрема, написав, що варто вимагати, щоб "надзвиайно багаті" платили "свою справделиву частку" податків.

Маск відповів йому: "Я постійно забуваю, що ти все ще живий".

Один із користувачів написав: "Берні - це той тип хлопця, який приходить на обід без посуду, а з контейнерами Tupperware, щоб забрати їжу додому".

Маск відповів: "Берні бере, а не творить". Мільярдер також написав: "Хочеш, Берні, я продам більше акцій? Просто скажи слово...".

Гендиректор дослідницької компанії по акціях Kalkine Group Кунал Соні сказав Reuters, що твіти Маска, які висміюють американського політика, можуть "підсилити тиск на акції найближчими тижнями", який почався після продажу Маском акцій за підсумками опитування у Twitter.

"Вивантаживши акції на мільярди доларів, Маск, швидше за все, отримає податковий рахунок у розмірі близько 15 млрд дол", - додав аналітик.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив про додатковий продаж акцій виробника електромобілів на суму близько 687 млн дол.

СEO Tesla Ілон Маск продав акції компанії ще на 930 млн доларів для покриття опціону на акції.

Економічна правда