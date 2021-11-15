"Укрзалізниця" планує побудувати у 2022 році 50 вагонів-зерновозів

уз

"Укрзалізниця" у 2022 році планує побудувати на власних виробничих потужностях 50 вагонів-зерновозів нового зразка.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін, передає прес-служба.

50 вагонів-зерновозів планують побудувати на власному підприємстві - Панютинському вагоноремонтному заводі.

"У наступному році плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень.

Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів", - сказав очільник УЗ.

"Наразі загальний парк вагонів-зерновозів АТ "Укрзалізниця" складає 11,4 тис одиниць, і найближчими роками компанія планує його оновити.

Для цього товариство розробило концепцію оновлення парку вантажних вагонів до 2028 року, яку було схвалено 30 вересня 2021 року на засіданні Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування АТ "Укрзалізниця", - додали в компанії.

Відповідно до концепції, упродовж найближчих семи років, зокрема, планується побудувати та оновити майже 15 тим зерновозів, у тому числі 3,6 тис - на підприємствах УЗ.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" - "Нова Українська залізниця".

"Укрзалізниця" розподіляє послугу перевезення вантажів у гостродефіцитному рухомому складі через систему "Прозорро. Продажі" - таким чином в УЗ розраховують ліквідувати можливі зловживання під час розподілу вагонів, зокрема зерновозів.

Економічна правда