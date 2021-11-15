Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" планує побудувати у 2022 році 50 вагонів-зерновозів

Понеділок, 15 листопада 2021, 15:20
 
уз

"Укрзалізниця" у 2022 році планує побудувати на власних виробничих потужностях 50 вагонів-зерновозів нового зразка.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін, передає прес-служба.

50 вагонів-зерновозів планують побудувати на власному підприємстві - Панютинському вагоноремонтному заводі.

"У наступному році плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень.

Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів", - сказав очільник УЗ.

"Наразі загальний парк вагонів-зерновозів АТ "Укрзалізниця" складає 11,4 тис одиниць, і найближчими роками компанія планує його оновити.

Для цього товариство розробило концепцію оновлення парку вантажних вагонів до 2028 року, яку було схвалено 30 вересня 2021 року на засіданні Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування АТ "Укрзалізниця", - додали в компанії.

Відповідно до концепції, упродовж найближчих семи років, зокрема, планується побудувати та оновити майже 15 тим зерновозів, у тому числі 3,6 тис - на підприємствах УЗ.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" - "Нова Українська залізниця".

"Укрзалізниця" розподіляє послугу перевезення вантажів у гостродефіцитному рухомому складі через систему "Прозорро. Продажі" - таким чином в УЗ розраховують ліквідувати можливі зловживання під час розподілу вагонів, зокрема зерновозів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ додатково піднімає вантажні тарифи на перевезення руди 15 листопада 2021, 15:01
Сертифікат або негативний тест: УЗ вводить обмеження для пасажирів електричок на Київщині 12 листопада 2021, 14:30
УЗ збільшує кількість поїздів до "Буковелю" 12 листопада 2021, 13:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!