МОЗ, Мінфін та Міноборони — лідери за невикористанням коштів з бюджету

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За підсумками роботи січня - жовтня найбільше не використали коштів Міністерство охоорни здоров'я, Міністерство оборни та Міністерство фінансів.

Про це повідомляє на своєму телеграм каналі радник Голови Рахункової палати Віктор Мазярчук.

Так, за його повідомленням, ТОП-3 складається з наступних відомств:

1) МОЗ - 18 млрд грн.

2) Мінфін - 12 млрд грн (10 млрд грн - економія з виплати боргових зобов'язань через зміцнення курсу гривні).

3) Міноборони - 9,2 млрд грн.

Нагадуємо:

Уряд попри перевиконання надходжень до державного бюджету продовжує відставати за видатками у січні-жовтні на 7,3%

У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом у 37,4 млрд грн, проте видатки на 7,7% не виконують план.

Доходи загального та спецфондів державного бюджету України за січень-жовтень 2021 року становили 1,018 трильйона гривень, що на 4,5% або на 43,7 мільярда більше плану та на 21% перевищує показник за аналогічний період минулого року.