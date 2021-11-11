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Статки Маска зросли на 10 мільярдів доларів на тлі росту акцій Tesla

Четвер, 11 листопада 2021, 10:20
 
Getty Images

Акції Tesla у середу подорожчали на 4,3% - статки Ілона Маска завдяки цьому зросли на 10,6 млрд доларів (до 281,6 млрд дол).

Про це свідчать дані рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

За день до цього через обвал акцій статки Маска скоротились на 33,3 млрд дол.

При цьому, протягом 3 днів Маск продав акцій Tesla на 5 млрд дол, пише Bloomberg.

Зокрема, у понеділок Маск продав пакет акцій вартістю 1,1 млрд дол у рамках угоди, яка планувалася з середини вересня, повідомляє CNBC.

Інші угоди пройшли у вівторок і середу, даних про те, що вони були заздалегідь сплановані, у звітах SEC немає.

Як пише WSJ, Маск продав акції для виконання податкових зобов'язань, пов'язаних із реалізацією опціонів на них.

Нагадаємо:

Генеральний директор Tesla Ілон Маск продав акцій на суму близько 5 мільярдів доларів.

Акції Tesla на торгах 8 листопада впали після того, як підписники засновника компанії Ілона Маска проголосували за продаж 10% його частки.

Економічна правда

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Маск Tesla

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