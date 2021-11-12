Курс валют на 11 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,09 – 26,11 гривні;

Євро – 29,86 – 29,88 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,04 — 26,22 гривні. Євро купують за 29,73 гривні, продають за 30,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,09 – 26,18 гривні, євро – 29,79 – 29,66 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 26,10 гривні.

11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10 – 26,12 гривні.

Економічна правда