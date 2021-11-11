Єврокомісія очікує зниження цін на газ та нафту навесні

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Єврокомісія прогнозує зниження цін на газ до початку весни до 600 доларів за тисячу кубів.

Про це йдеться у прогнозі ЄК, опублікованому 11 листопада.

У ЄС констатують більш стрімке зростання цін на газ наприкінці 2021 року, ніж, наприклад, у хабах США. Причиною називають низькі запаси у ПСГ після холодної зими та падіння поставок російського газу.

Крім того, на ринку також утворилися низька пропозиція скрапленого газу внаслідок високого попиту в Азії. Дорожчала й електроенергія, адже відновлювана енергетика не могла забезпечити наявний попит на тлі газового дефіциту.

У квітні 2020 року, нагадують у ЄК, ціна газу становила 7 євро за МВт-год, а восени сягнули 100 євро за МВт-год. Згодом, вони перевищили 160 євро за МВт-год, або 2000 доларів за тисячу кубів.

Та згідно прогнозу до початку весни ціни повернуться до 50 євро за МВт-год, або близько 600 доларів за тисячу кубометрів.

Очікується також незначне падіння цін на нафту на початку наступного року. Восени котирування нафти марки Brent сягали 86 доларів за барель на тлі газового дефіциту та обмеженого видобутку країнами ОПЕК+. Таким чином у жовтні ціни повністю відновилися після пандемічних 20 д/б у квітні торік.

Країни-експортери нафти домовилися поступово нарощувати поставки нафти до кінця 2022 року, щомісяця – на 400 тисяч д/б.

Таким чином у ЄК очікують, що ф’ючерси сягнуть піку в останньому кварталі 2021 року, після чого візьмуть курс на зниження. Та в середньому ціни зростуть з 71,5 д/б цьогоріч до 78,9 д/б наступного року. Далі, у 2023 році, котирування знову зменшаться до 72,№ д/б у 2023 році.

ЄС також зауважує потужне відновлення Китаю, що спричинило високий рівень цін на метали з піком у травні. Хоча згодом котирування вирівнялися, "зелений" перехід та підвищений попит на електричні батареї для транспорту може збільшити попит на низку металів. Наприклад, мідь та літій.

Нагадуємо:

Внаслідок дій РФ на ринку газу на тлі дефіциту після холодної зими, на головному європейському хабі TTF ціна блакитного палива злетіла 6 жовтня на 40% і встановила новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на нафту зросли на 2% у четвер на тлі очікувань, що ОПЕК+ продовжить повільне зростання видобутку.

Економічна правда