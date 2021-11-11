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У Мінінфраструктури планують передати порт "Херсон" у концесію до кінця року

Четвер, 11 листопада 2021, 12:10
 

У Мінінфраструктури планують завершити процес передачі концесіонеру  майнового комплексу морського торговельного порту "Херсон" до кінця цього року.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра Юрій Васьков.

За його словами, попри зміну складу співзасновників юридичної особи-концесіонера (вибув один із трьох партнерів), фінальне підписання актів, прийому-передачі, як і планувалося, відбудеться до кінця грудня.

"Концесія морського порту "Херсон" - пілотний проєкт. У перехідний період виявилася недосконалість концесійного законодавства.

Зараз, щоб концесія відбулася, проблемні моменти вирішуються спільно з іншими органами влади шляхом прийняття підзаконних актів. Також були певні затримки з оформленням землі, але це стосується компетенції місцевих громад", - сказав Васьков.

За його словами, паралельно до фіналізації концесійного процесу Мінінфраструктури готує пропозиції щодо оптимізації концесійного законодавства, це дозволить уникнути аналогічних ситуацій із процесом передачі об'єктів концесіонерам у майбутньому.

"Минулого тижня ми отримали рішення уряду, яке вирішить проблему переоформлення дозволів на видобуток піску, а це - ключове питання для Херсонського порту. За ще одним проєктом - концесією порту "Ольвія" - підписання фінальних документів відбудеться 1-2 грудня", - повідомив заступник міністра.

Раніше співінвестор компанії "Рісоїл-Херсон", що перемогла в конкурсі на реалізацію проєкту, Джемал Інаішвілі вийшов з проекту. За його словами, основною причиною такого рішення було затягування процесу передачі порту концесіонеру.

У серпні 2021 року співвласник групи компаній Risoil S.A. Шота Хаджішвілі також повідомив про вихід із проекту концесії державного майна в морпорті "Херсон".

Нагадаємо:

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

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Мінінфраструктури порти концесія

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