Світовий банк планує через 2 роки представити новий рейтинг на заміну Doing Business

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Світовий банк планує приблизно через 2 роки почати публікацію нового рейтингу на заміну Doing Business про бізнес-клімат у країнах.

Про це Reuters розповіла головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт.

За її словами, деякі ключові частини концепції нового рейтингу вже визначені. Так, Світовий банк планує забезпечити більшу прозорість у питанні методології.

"Публічне розкриття інформації - важлива опора у відновленні довіри", - додала Рейнхарт.

Нагадуємо:

Виконавча рада МВФ за результатами перевірки дій директора-розпорядника фонду Кристаліни Георгієвої при укладанні рейтингу Doing Business висловила їй довіру та загалом не знайшла доказів її провини.

Раніше юристи фірми WilmerHale раніше зробили висновки, що Георгієва під час перебування на чолі Світового банку в 2017 році чинила "невиправданий тиск" на його персонал, аби змінити дані в рейтинговому звіті Doing Business щодо Китаю.

Юристи стверджували, що Георгієва вимагала підвищити рейтинг бізнес-клімату Китаю у той час, як Світовий банк шукав підтримки з боку КНР з метою значного збільшення капіталу.

Георгієва зі свого боку рішуче заперечила ці звинувачення, а її адвокат заявив, що розслідування WilmerHale супроводжувалося порушеннями. Зокрема, за словами адвоката, Георгієва не мала можливості відповісти на звинувачення.

У вересні Світовий банк оголосив, що більше не буде публікувати звіт Doing Business про стан та умови ведення бізнесу в різних країнах.

Економічна правда