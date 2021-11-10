Данілов про закон про олігархів: Починається велика робота в цьому напрямку

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На засіданні РНБО 10 листопада обговорили питання закону про деолігархізацію, починається "велика робота" в цьому напрямку.

Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми на засіданні РНБО торкнулись питання закону про деолігархізацію, який уже підписаний, на сьогодні є остаточна редакція цього закону. Починається велика робота в цьому напрямку, є відповідна робоча група, там є декілька підрозділів.

Окремо працює апарат РНБО над своїм завданням, окремо працює Кабінет міністрів. Групу, яка є в Кабінеті міністрів, очолив міністр юстиції пан Малюська", - сказав Данілов.

Нагадаємо:

23 вересня Рада прийняла у 2 читанні та в цілому президентський "антиолігархічний" законопроєкт №5599 - документ підтримали 279 нардепів.

Депутати всього подали 1271 правок до другого читання документу, комітет врахував 13 із них.

Монобільшість використала процедуру ad hoc (розглянули лише 13 правок).

У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів була юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК.

3 листопада Верховна Рада уточнила низку статтей так званого "антиолігархічного" закону (законопроєкт № 5599) та доручила голові ВР Руслану Стефанчуку невідкладно підписати його.

Так, у законі уточнили, що рішення про визнання олігархом приймає РНБО.

5 листопада голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів, і передав його на підпис президенту.

5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів ("антиолігархічний" закон).

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Економічна правда