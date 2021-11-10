Наразі з теплом майже 97% житлових будинків – Шмигаль

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На понад 99% житловий фонд підключено до теплопостачання у 22 областях, але є 2 області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ще одне ключове питання сьогодні - це опалювальний сезон. Наразі з теплом вже майже 97% житлових будинків. На 96% підключені дитячі садочки та медичні заклади. На 95% підключені до тепла школи.

Більш ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже в 22-х областях", - розповів Шмигаль.

За його словами, є 2 області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший.

"Це Одещина та Херсонщина. У цих регіонах доволі довго було тепло, тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес.

"Загалом опалювальний сезон стартував в нормальних умовах", - додав він.

"Початок опалювального сезону в Україні як завжди супроводжується великою кількістю маніпуляцій. Про нібито підвищення цін на газ, про відсутність газу в газосховищах, про відключення електроенергії.

Відповідаю: у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи - це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо:

Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.

Українська газотранспортна система заявила про повну готовність до опалювального сезону.

Економічна правда