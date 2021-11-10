Наразі з теплом майже 97% житлових будинків – Шмигаль
На понад 99% житловий фонд підключено до теплопостачання у 22 областях, але є 2 області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Ще одне ключове питання сьогодні - це опалювальний сезон. Наразі з теплом вже майже 97% житлових будинків. На 96% підключені дитячі садочки та медичні заклади. На 95% підключені до тепла школи.
Більш ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже в 22-х областях", - розповів Шмигаль.
За його словами, є 2 області, де відсоток підключених об’єктів суттєво менший.
"Це Одещина та Херсонщина. У цих регіонах доволі довго було тепло, тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес.
"Загалом опалювальний сезон стартував в нормальних умовах", - додав він.
"Початок опалювального сезону в Україні як завжди супроводжується великою кількістю маніпуляцій. Про нібито підвищення цін на газ, про відсутність газу в газосховищах, про відключення електроенергії.
Відповідаю: у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи - це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо:
Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.
Українська газотранспортна система заявила про повну готовність до опалювального сезону.
Економічна правда
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