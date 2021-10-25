Опалювальний сезон: газотранспортна система готова
Українська газотранспортна система заявила про повну готовність до опалювального сезону.
Про це повідомила пресслужба ОГТСУ з посиланням на слова головного інженера Юрія Зябченко.
"Газотранспортна система України повністю готова до роботи в опалювальний період 2021-2022 років. Комплекс ремонтних робіт на трубопроводах, компресорних і газорозподільних станціях виконано на 100%", – зазначив Зябченко.
Підготовка до опалювального сезону 2021/2022 року тривала протягом травня-вересня 2021 року. Сумарна вартість роботі і поставлених матеріалів становила 452,1 млн грн, зауважив Оператор.
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів запровадив спецрахунки для облгазів на погашення боргу у 10 млрд грн перед оператором газотранспортної системи.
У вересні 2021 року облагази заборгували за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) газ 10,9 млрд грн. За місяць борг зріс на понад 2,6 млрд грн.
Заборгованість перед ОГТСУ ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам, наголошує Оператор.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua