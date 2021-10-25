Опалювальний сезон: газотранспортна система готова

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Українська газотранспортна система заявила про повну готовність до опалювального сезону.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ з посиланням на слова головного інженера Юрія Зябченко.

"Газотранспортна система України повністю готова до роботи в опалювальний період 2021-2022 років. Комплекс ремонтних робіт на трубопроводах, компресорних і газорозподільних станціях виконано на 100%", – зазначив Зябченко.

Підготовка до опалювального сезону 2021/2022 року тривала протягом травня-вересня 2021 року. Сумарна вартість роботі і поставлених матеріалів становила 452,1 млн грн, зауважив Оператор.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів запровадив спецрахунки для облгазів на погашення боргу у 10 млрд грн перед оператором газотранспортної системи.

У вересні 2021 року облагази заборгували за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) газ 10,9 млрд грн. За місяць борг зріс на понад 2,6 млрд грн.

Заборгованість перед ОГТСУ ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам, наголошує Оператор.

Економічна правда