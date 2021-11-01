Курс валют на 1 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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1 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,28 – 26,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,28 – 26,30 гривні;

Євро – 30,41 – 30,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,22 — 26,42 гривні. Євро купують за 30,25 гривні, продають за 30,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,38 гривні, євро – 30,37 – 30,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 листопада на рівні 26,28 гривні.

29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Економічна правда