"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув 68 мільярдів
Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро, малого та середнього підприємництва отримали від уповноважених банків 25,8 тис кредитів на загальну суму 68,3 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
А за минулий тиждень у межах програми видали 326 кредитів на загальну суму 1,37 млрд грн.
При цьому, із загальної суми 8,26 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 37,93 млрд грн - у якості антикризових кредитів, 22,14 млрд грн - були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.
Програма "5-7-9%" реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками на умовах компенсації відсотків.
Нагадаємо:
Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".
Економічна правда
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