У ТРЦ Sky Mall змінився власник

Новим власником компанії "Оптова мережа 2011", яка володіє майном столичного торгово-розважального комплексу Sky Mall, стало ТОВ "Славіан", кінцевим бенефіціарним власником якого є Сергій Брюховецький.

Відповідні зміни в державному реєстрі відбулись 23 червня 2021 року, свідчать дані Youcontrol. Починаючи з 24 червня керівником ТОВ "Оптова мережа 2011" є Андрій Бодня.

Із 2010 року засновником компанії значилась панамська "ГРЕНАДА БІЗНЕС КОРП", а станом на 17 червня 2021 року - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Центавр".

Примітно, що зміні власника "Оптова мережа 2011" передувало зняття арешту з майна ТРЦ Sky Mall.

15 березня 2021 року Київський апеляційний суд арештував нерухоме майно ТРЦ Sky Mall у Києві, яке розташовано на проспекті Генерала Ватутіна, 2-Т.

Арешт наклали за клопотанням Офісу генпрокурора у кримінальному провадженні № 42016100000000022 від 15 січня 2016 року за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Цю справу відкрили у 2016 році за заявою тодішнього народного депутата Єгора Фірсова про рейдерське захоплення комплексу SkyMall, до якого нібито міг бути причетний тодішній нардеп від БПП Олександр Грановський.

Були, зокрема, арештовані ТРЦ загальною площею 66 810 кв м, дворівневий паркінг площею 38 404 кв м, майновий комплекс площею 21 235 кв м, що включає гіпермаркет з автостоянками (у тому числі паркінг на 633 машиномісць), будівля басейну на 1815 кв м, паркінг площею 8 870 кв м та ще один недобудований багаторівневий паркінг.

Суд заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії з цими об’єктами в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно.

Проте Печерський райсуд міста Києва рішенням від 31 березня 2021 року задовольнив клопотання ТОВ "Оптова мережа 2011" (якій належить майно ТРЦ) та скасував арешт майна.

"Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться у рішення суду.

Нагадаємо:

У червні 2020 року естонський підприємець Гіллар Теддер, засновник Arricano Real Estate Plc , керуючої компанії і девелопера низки торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні, звернувся до президента країни Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася навколо столичного ТРЦ Sky Mall.

У липні 2020 року стало відомо, що бізнесмен Іван Фурсін викупив ТРЦ Sky Mall в Києві, який за борги перейшов в банк "Південний".

Інформацію про нового власника підтвердили в девелоперській компанії Arricano естонського бізнесмена Хіллара Тедера (який називає себе власником ТРЦ), а також партнер Тедера, Андрій Адамовський.

Повідомлялось, що Тедер, який втратив контроль над Sky Mall, розглядає шанси позову в міжнародний інвестиційний арбітраж проти держави Україна для компенсації збитків.

У травні 2021 року повідомлялось, що естонські акціонери Arricano Real Estate Plc направили президенту України та Мін’юсту повідомлення про інвестиційний спір із вимогою відшкодування $750 млн через втрату ТРЦ Sky Mall у Києві.

Зазначалось, що компанія не є стороною у зазначеному повідомленні, при цьому позов ініційовано від імені деяких нинішніх і колишніх акціонерів компанії.

У прес-службі Aricano тоді заявили, що після подання повідомлення сторони мають 6 місяців для доарбітражного врегулювання спору. Якщо сторони не зможуть домовитися в зазначений термін, естонські інвестори звернуться до міжнародного інвестиційного арбітражу проти України.

У повідомленні інвесторів зазначено, що українська влада експропріювала на користь третіх осіб інвестиції, спрямовані на розвиток ТРЦ, а також порушила інші права, передбачені міжурядовою угодою про сприяння та захист інвестицій між Україною та Естонією від 1995 року.

Спочатку будівництвом ТРЦ займалася Arricano. У 2009 році Тедер залучив до проекту партнера - Андрія Адамовського, який вклав у будівництво об'єкта 40 млн доларів і отримав 50%+1 акцію ТРЦ.

В угоді було зазначено, що у Тедера є опціон на викуп частки свого партнера в 2010 році. Але в зазначені терміни Адамовський продавати частку відмовився, посилаючись на порушення своїм партнером кількох умов договору.

В цей час співвласником Arricano стала інвестиційна компанія Dragon Capital, якій зараз належить 12,5% в компанії Тедера.

У травні 2016 року Лондонський міжнародний арбітражний суд зобов'язав повернути SkyMall компанії Arricano Real Estate Plc. Всі акції компанії Assofit Holdings Limited повинні були до 5 червня безкоштовно перейти від Stockman Interhold S. A. Андрія Адамовського у власність Arricano Real Estate Plc Хіллара Тедера, йшлося в його повідомленні. Але цього так і не виконано.

Через рік керівництво банку "Південний" заявило про готовність продати ТРЦ сторонньому інвесторові.

У січні 2018 року Arricano Real Estate Plc заявила про остаточну перемогу у Вищому суді правосуддя в Лондоні в спорі з Stockman Interhold S.A. (Британські Віргінські Острови) щодо права власності на компанію Assofit Holdings Limited, яка раніше повністю володіла київським ТРК Sky Mall.

Для отримання контролю над управлінням та фінансовими потоками ТРЦ компанії необхідно домогтися відновлення корпоративної структури активів Assofit, що була на момент початку арбітражних спорів.

Для цього Assofit має відновити контроль над ТОВ "Призма Бета", частки в якому були передані іншим компаніям. Крім того, у власність "Призма Бета" необхідно повернути ТРЦ з усіма складовими об'єктами, які в 2014 році були переведені у банк "Південний". У компанію Assofit також мають повернутися кредити на загальну суму майже $100 млн, права виплати за якими були виведені на інші кіпрські структури.

Економічна правда