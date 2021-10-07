Київ витратить 2 мільярди для збереження поточних тарифів на опалення

кп київтеплоенерго

Київська міська рада ухвалила рішення збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 мільярди гривень.

Відповідне рішення підтримали 98 депутатів.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться, що кошти підуть на покриття збитків і касових розривів, які утворилися в КП внаслідок переходу на нові ринкові умови закупівель газу.

"Це дозволить пройти опалювальний сезон безперебійно і без підвищення тарифу для споживачів", – заявила пресслужба Київської міської ради.

У документі зазначено, що за нинішнього тарифу 5,38 тис грн за тисячу кубічних метрів вартість газу протягом літа 2021 року зросла з 11,1 тис грн до 16 тис грн за тисячу кубів.

Зараз, за словами київської влади, "Київтеплоенерго" не має обігових коштів для закупівлі газу.

За прогнозом, до кінця 2022 року прогнозований дефіцит коштів "Київтеплоенерго" досягне 7,5 млрд грн.

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Економічна правда