Китай просить банки фінансувати вугільні компанії через енергокризу

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Китай доручив банкам збільшити фінансування вугільних та теплових компаній на подолання енергетичної кризи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Комісію з регулювання банків та страхування Китаю.

Банки повинні ставити у пріоритет кредитування цих галузей, зокрема шахт та генеруючих компаній. Це має на меті збільшити виробництво електроенергії та видобуток вугілля.

Для того, аби підтримати цінову стабільність, банкові позики заборонено використовувати для спекуляцій з вугіллям, сталі та інших металів. Гроші не можна інвестувати у відповідні контракти, заявив регулятор.

Що призвело до кризи у Китаї читайте у статті ЕП: Китай на межі катастрофи через нестачу вугілля, простоюють тисячі підприємств. На що це може вплинути?

Нагадуємо:

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдаються до закупівель вугілля, що спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.

Економічна правда