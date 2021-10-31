До кінця року можуть бути запущені проєкти в рамках "інвестнянь" на 500 мільйонів доларів

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Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року можуть бути запущені проєкти в рамках "інвестнянь" на близько 500 мільйонів доларів.

Про це він повідомив на facebook.

За його словами у межах проєкту "інвестняні" UkraineInvest отримав від інвесторів вже 27 заявок на більш ніж на 2 мільярди доларів. "Йдеться про проєкти у різних сферах, зокрема у машинобудуванні та логістиці", - заявив прем'єр міністр.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" – потенційні інвестори відтепер можуть подавати заявки.

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Передбачено підтримку проектів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проектів – не менше 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15 %.