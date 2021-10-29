Закриття міжбанку: гривня зміцніла до євро

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29 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 – 26,27 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,25 – 26,27 гривні;

Євро – 30,50 – 30,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,24 — 26,43 гривні. Євро купують за 30,42 гривні, продають за 30,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,29 – 26,37 гривні, євро – 30,50 – 30,60 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 29 жовтня на рівні 26,33 гривні.

29 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 – 26,34 гривні.

Економічна правда