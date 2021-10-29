Україна до 2023 року виплатить 14 млрд доларів за боргами

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Протягом 2022 - 2023 року Україна повинна виплатити 14 млрд доларів за зовнішніми зобов’язаннями.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

В НБУ зауважили, що завдяки розподілу 2,7 млрд доларів Україна мала змогу в серпні наростити резерви до максимального рівня з квітня 2012 року (31.6 млрд дол).

Завдяки цьому Україна пройшла пікові виплати за держборгом у вересні у 3,1 млрд дол. Після виплат, резерви скоротилися до 28,7 млрд дол – хоча вони залишаються на високому рівні, такий обсяг становить 90% від мінімально необхідного рівня за критерієм МВФ.

Наприкінці 2021 року, очікує НБУ, резерви зростуть, та протягом наступних двох років коливатимуться близько 30–31 млрд дол. Тобто, відповідатимуть мінімально необхідному рівню за критерієм достатності МВФ.

Регулятор зауважує скорочення відношення зовнішнього боргу до ВВП України на кінець половини 2021 року до мінімального рівня з 2014 року (75.2%). Динаміку спричинило проходження кризи без валютних шоків та збереження доступу до зовнішнього фінансування,зокрема завдяки співпраці з МВФ.

"Завдяки подальшому економічному зростанню та виваженим макроекономічній та фіскальній політикам очікується подальше зниження цього співвідношення", – кажуть в НБУ.

Протягом 2022 – 2023 років Україна має сплатити близько 14 млрд доларів за зовнішніми зобов’язаннями. Регулятор наголошує, що продовження співпраці з МВФ і проведення структурних реформ дасть змогу підтримувати інтерес інвесторів та залучати необхідне фінансування для проведення виплат.

Нагадуємо:

Міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% у вересні внаслідок пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

На 1 вересня міжнародні резерви України зросли на 9,2% до 31,6 млрд доларів, що є найвищим значенням за останні 9 років.

Економічна правда