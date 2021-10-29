Нацфонд інвестицій наступного тижня розмістить акцій на 100 мільйонів

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АТ "Національний фонд інвестицій України", створене Кабміном, розмістить перший випуск акцій на загальну суму 100 млн грн.

Про це повідомляється у у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідно до повідомлення, випуск акцій номіналом 1 тис грн зареєстровано 28 жовтня 2021 року.

При цьому, розміщення акцій заплановане з 5 по 12 листопада 2021 року.

Нагадаємо:

У вересні уряд започатковував створення Акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій", що дозволить провести розміщення акцій товариства на суму 100 мільйонів гривень.

Кабмін на засіданні 31 березня затвердив статут "Національного фонду інвестицій України" ("Націнвестфонду") – готуватиме та реалізовуватиме інвестиційні проєкти.

Метою діяльності "Націнвестфонду" зазначають "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможности України".

Згідно статуту, підприємство залучатиме кошти для реалізації інвестпроєктів, фінансуватиме, готуватиме та реалізовуватиме їх. Також фонд управлятиме об’єктами власності відповідно до закону, створюватиме інвестиційні фонди та братиме у них участь.

Крім того у сфері діяльності фонду – участь у спільній діяльності та у соціально значущих проєктах.

На засіданні 14 квітня урядовці проголосували за призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Економічна правда