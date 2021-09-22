Нацфонд інвестицій розмістить акцій на 100 мільйонів

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Уряд започатковує створення Акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій", що дозволить провести розміщення акцій товариства на суму 100 мільйонів гривень.

Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Також сьогодні започаткуєм створення АТ "Національний фонд інвестицій". Буде проведено розміщення акцій товариства на суму 100 млн грн. Створення такого фонду інвестицій - це черговий крок до покращення інвестиційного іміджу нашої держави", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та "дасть можливість реалізувати важливі для України проєкти", - додав він.

Згодом уряд підтримав відповідне рішення.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 31 березня затвердив статут "Національного фонду інвестицій України" ("Націнвестфонду") – готуватиме та реалізовуватиме інвестиційні проєкти.

Метою діяльності "Націнвестфонду" зазначають "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможности України".

Згідно статуту, підприємство залучатиме кошти для реалізації інвестпроєктів, фінансуватиме, готуватиме та реалізовуватиме їх. Також фонд управлятиме об’єктами власності відповідно до закону, створюватиме інвестиційні фонди та братиме у них участь.

Крім того у сфері діяльності фонду – участь у спільній діяльності та у соціально значущих проєктах.

На засіданні 14 квітня урядовці проголосували за призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Економічна правда