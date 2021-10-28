"Нафтогаз" поставить Молдові 500 тисяч кубометрів газу

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"Нафтогаз" виграв тендер на поставку 0,5 млн куб.м газу державній молдовській компанії Energocom.

Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський.

"Обсяг 500 тисяч кубометрів. Період поставки: 29 жовтня", - додав Білявський.

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Нагадаємо:

Раніше Україна направила Молдові на поворотній основі 15 млн куб. м газу, щоб підтримати мінімальний тиск у газорозподільній мережі.

НАК "Нафтогаз" підписав з молдовською Energocom рамкову угоду щодо постачання до 700 млн кубів газу у разі необхідності.

Польська компанія PGNiG виграла новий тендер на постачання газу Молдові і вдруге поставить блакитне паливо країні.

27 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запевнила, що Єврокомісія виділить Молдові 60 млн євро,щоб допомогти впоратися з газовою кризою. Ці гроші ЄС надасть Молдові у вигляді гранту.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії.

Як стало відомо виданню Financial Times від власних джерел, "Газпром" в рамках переговорів висунув Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевше блакитне паливо.

У "Газпромі" цю інформацію спростували, заявивши, що переговори про постачання газу до Молдови мають "виключно комерційний характер".

Економічна правда