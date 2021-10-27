Два місяці податкової амністії: задекларували понад 100 мільйонів

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Від старту податкової амністії 1 вересня українці задекларували вже 111 млн грн.

Про це повідомив очільник Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

До бюджету від декларування цієї суми надійшло 6 млн грн.

"Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають дедалі більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", – повідомив Гетманцев.

Більше про податкову амністію читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей

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Нагадуємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата була пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки, запуск якого згодом перенесли до кінця листопада.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Економічна правда