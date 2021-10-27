Україна може вже сьогодні прокачувати в Європу додаткові 50-55 млрд кубів газу – Данілов

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Україна уже сьогодні може надавати Європі додаткові потужності з транспортування обсягів газу в обсязі 50-55 млрд кубів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час висутпу на Сьомому Українському газовому форумі "Східноєвропейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива".

Данілов сказав, що енергоносії "використовуються певними країнами як зброя". За його словами, після 1991 року газ став "інструментом політичного впливу".

При цьому, секретар РНБО додав, що для України запуск "Північного потоку-2" є загрозою національній безпеці.

"Ми можемо вже сьогодні надавати додаткові потужності з прокачки газу. Наша газотранспортна система може додатково до тих 40 млрд кубів газу, які передбачених контрактом з РФ, надавати 50-55 млрд кубів, а за потребою і більше", - заявив Данілов, нагадавши про рішення РНБО 22 жовтня.

За його словами, "ми будемо робити висновки" зважаючи на відповідь європейської спільноти.

"Питання – чи сприйме це Європа та РФ? Чи це ринок, чи велика політика і енергетична зброя?", - додав він.

Нагадаємо:

Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС понад ті 40 мільярдів кубів, які має качати "Газпром" відповідно до транзитного контракту. Також Україна допоможе Молдові певним обсягом газу, сказав Данілов за підсумками засідання РНБО 22 жовтня.

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Економічна правда