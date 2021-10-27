У Фонді держмайна пояснили, чому скасували перший приватизаційний аукціон по ОГХК

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Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, чому перший ауціон з приватизації ОГХК зірвався.

Про це він заявив під час пресбрифінгу.

"ОГХК - це наступний об'єкт великої приватизації. Під управлінням Фонду держмайна цей об'єкт підвищив свою прибутковість в рази - якщо у 2019 році, до передачі в ФДМ, ОГХК показала прибутковість 100 млн грн, то в 2020 році - 340 млн і в цьому - під 800 млн за перші 8 місяців.

Ми здійснили більше 100 цільових контактів з профільними інвесторами і було підписано 17 договорів про нерозголошення. Але прийняла участь недостатня кільість компаній, а двоє із тих, що подалися - зробили помилку", - сказав Сенниченко.

"Одна з причин (перенесення аукціону - ред.) - це те, що закон про велику приватизацію дає тільки 2 місяці на прийняття рішення щодо інвестування. Звісно, для такого типу активів часу для прийняття рішень недостатньо", - додав він.

На уточнююче питання, скільки було охочих купити ОГХК і як прораховувалась вартість об'єкта, голова ФДМ відповів:

"Вартість прораховує радник, вартість прораховується декількома методами. Один із них - відповідно до запасів сировини, які там є. Другий - це метод обрахування грошових потоків майбутніх періодів. І відповідно до цих 2 методів була складена стартова ціна".

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Нагадуємо:

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

Економічна правда