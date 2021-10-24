До кінця року ГТС може прокачати вдвічі більше ніж "Північний потік-2" — Зеркаль

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що по "Північному потоку-2" готові прокачати до кінця року 5,6 млрд кубометрів, а ГТС України могла б 11.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода .

За її словами, Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему, яка готова прокачати більше газу, ніж це станом на сьогодні може зробити газопровід "Північний потік-2".

"Вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах", – сказала вона.

Нагадуємо:

Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня.