До кінця року ГТС може прокачати вдвічі більше ніж "Північний потік-2" — Зеркаль
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що по "Північному потоку-2" готові прокачати до кінця року 5,6 млрд кубометрів, а ГТС України могла б 11.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода .
За її словами, Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему, яка готова прокачати більше газу, ніж це станом на сьогодні може зробити газопровід "Північний потік-2".
"Вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах", – сказала вона.
Нагадуємо:
Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.
Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.
Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня.
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