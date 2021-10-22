Опалювальний сезон: Київ зафіксував тариф на тепло

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Київтеплоенерго встановило вартість гігакалорії тепла на рівні 1654,41 грн, тобто не змінив його на опалювальний сезон 21/22.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація.

Відповідний тариф затверджено розпорядженням КМДА № 2176. Аби його зафіксувати на торішньому рівні, КМДА докапіталізує Київтеплоенерго на 2 млрд грн.

"Це один із необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення", – кажуть у КМДА. Там додали, що вартість тепла для мешканців багатоквартирних будинків не змінюється вже три роки.

Рішення про незмінність тарифів в опалювальному сезоні 2021/2022 було прийнято на виконання Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного 30 вересня поточного року.

Нагадуємо:

Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.

У вересні російський монополіст Газпром стрімко скоротив обсяги експорту газу до Європи у спробах добитися сертифікації ПІвнічного потоку - 2.

Внаслідок цього газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали до 1051 долара за тисячу кубів через погодні умови в регіоні.

Економічна правда