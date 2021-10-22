Ціни на нафту біля багаторічних максимумів через нестачу енергоносіїв у Китаї і Європі

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Ціни на нафту у п'ятницю залишаються біля показника у 85 дол за барель на тлі занепокоєнь щодо обмежених поставок та запасів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ціни залишаються біля багаторічних максимумів, відігравши деякі попередні втрати під час азіатських торгів.

Так, ф'ючерси на нафту Brent виросли на 23 центи (на 0,3%), до 84,84 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 20 центів (на 0,2%), досягнувши 82,70 дол за барель, що недалеко від семирічного максимуму, досягнутого цього тижня.

"Ціни зросли через занепокоєння з приводу нестачі вугілля та газу в Китаї, Індії та Європі, що спонукало деякі генератори переходити з газу на мазут та дизельне паливо", - пише видання.

При цьому, згідно з прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, зимова погода на більшій частині Сполучених Штатів буде теплішою, ніж у середньому.

"Глобальні ціни на газ та вугілля знизилися, але тривожність зберігається у зв’язку зі згортанням ринку та зростанням попиту на зимовий сезон", - заявив віце-президент з сировинних товарів Kotak Securities Равіндра Ріо.

Нагадаємо:

Раніше ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали до 1051 долара за тисячу кубів через погодні умови в регіоні.

Ціни на нафту зросли у вівторок, компенсувавши попередні втрати: зниження температури в Китаї (найбільший у світі споживач енергії) посилило побоювання щодо його спроможності задовольнити попит на опалення на тлі нестачі електроенергії і вугілля.

Економічна правда