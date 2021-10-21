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У Зеленського розповіли, на що підуть 700 мільйонів доларів траншу МВФ

Четвер, 21 жовтня 2021, 19:00
 
Imf|Flickr

Транш у 700 млн доларів, який Україна може найближчим часом отримати від МВФ, закладений на фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це в ефірі каналу "Дом" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"На ці 700 млн дол ми очікуємо найближчим часом, вже було підписано попередню угоду з Міжнародним валютним фондом.

Ці кошти закладені вже на покриття державного бюджету. Тому тут особливого вибору немає. Вони зайдуть до державного бюджету", - сказав радник Зеленського.

За його словами, потрібен час, щоб вибрати всю зарезервовану для України суму в 5 млрд дол.

"Україні потрібен додатковий час, аби вибрати всю цю зарезервовану для неї суму. Тому одна з частин переговорного процесу з МВФ стосувалася саме того, що програму було би логічно додатково продовжити, й угода, наскільки я розумію, попередньо вже отримана", - додав він.

Устенко нагадав, що очікується засідання ради директорів МВФ, на яке буде винесено і українське питання.

"Ми раніше отримали 2,1 млрд дол - це 40% від загальної нашої програми. Ми зможемо просунутися автоматично після чергового траншу й отримати бракуючі 60%.

Тому, коли говорили щодо термінів програми, говорили зокрема й про те, щоби спробувати отримати повністю зарезервовану для України суму. Звичайна українська практика - це обірвати стосунки та відкрити нову програму.

Цього разу використовується, на мій погляд, більш логічний підхід - спробувати вибрати те, про що домовилися раніше", - зазначив радник президента.

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Нагадаємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СПЗ (близько 700 млн доларів).

Верховна Рада прийняла постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Відповідно до проєкту бюджету-2022, дефіцит держбюджету скорочується на 23,8% - із 5,5 до 3,5 млрд грн.

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Україна Зеленський МВФ транш бюджет

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