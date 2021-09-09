Розвиток ринку біогазу: Рада підтримала за основу законопроєкт

unsplash

Верховна Рада на засіданні 9 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт, що спрямований на розвиток ринку біометану в Україні, зокрема – залучення інвестицій та розширення експорту.

Про це відомо з трансляції засідання ВРУ, документи на сайті Ради. Законопроєкт №5464 підтримали 300 народних депутатів.

Автори законопроєкту пояснюють, що його прийняття дозволить верифікувати очищений біогаз (біометан), фізико-технічні характеристики якого відповідають вимогам на природний газ.

Документом, зокрема, дається визначення терміну "біометан", що наразі відсутній у законі "Про альтернативні види палива". Також він встановлює законодавчі основ для створення і функціонування реєстру біометану.

Відтак закон дозволить надавати гарантії походження на обсяг поданого в газотранспортну систему біометану. А завдяки використанню реєстру біометану, вироблений газ можна буде експортувати, пояснюють автори.

Біогаз в Україні виробляється на 51 біогазовій установці загальною потужністю 97 МВт. Сумарне валове виробництво біогазу в 2019 році оцінюється у близько 100 млн нм3/рік, і лише 34% потенціалу енергії цього біогазу перетворено в корисну електричну (156 ГВт∙год) та теплову (128 ТДж) енергію.

Запропонований у проєкті акта механізм розвитку ринку біометану дозволить розширити можливості реалізації та експорту біогазу, а також підвищити економічну привабливість біогазових проєктів для потенційних інвесторів.

Нагадуємо:

Оператор газотранспортної системи України розглядає можливість її використання для транспортування біометану та водню, адже світ "рухається до часу, коли викопне паливо не буде використовуватися".

Економічна правда