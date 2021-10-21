Шевченко назвав ключові ризики для української економіки

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Основним припущенням НБУ щодо макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ, серед ключових ризиків для економіки - значне посилення карантину в Україні і в світі та суттєвіший інфляційний сплеск у світі.

Про це під час брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Основним припущенням, яке правління Національного банку бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ.

Досягнення Україною угоди з МВФ на рівні персоналу уможливило розгляд Радою директорів МВФ першого перегляду програми stand-by, а також запиту про продовження програми", - сказав Шевченко.

За його словами, виконання діючої програми stand-by забезпечить надходження необхідного обсягу офіційного фінансування у 2021-2022 роках, кращі умови для зовнішніх запозичень, а також підтримає інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів.

"Співпраця з МВФ сприятиме прискоренню економічного зростання, стабілізації інфляції на рівні цілі, й утриманню міжнародних резервів в обсязі 30-31 млрд дол в наступні роки", - додав він.

Водночас ключовими ризиками для економіки, за його словами, є значне посилення карантину в Україні та у світі, а також триваліший і суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі.

"Зростання захворюваності на тлі низького рівня вакцинації в Україні може загрожувати суворішим локдауном і відповідно суттєвішим уповільненням економічної активності.

Водночас на відміну від карантину минулого року негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску. Крім того, триваліший, ніж очікується зараз, ціновий сплеск у світі, тиснутиме на внутрішні ціни", - сказав голова НБУ.

За його словами, актуальними лишаються й інші ризики проінфляційного характеру:

різке погіршення умов торгівлі та відплив капіталу з країн із ринками, що розвиваються;

ескалація військового конфлікту з Росією.

Нагадаємо:

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 0,7 в.п. до 3,1%.

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Економічна правда