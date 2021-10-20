Приватбанк майже наздогнав прибуток торік

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Приватбанк за 9 місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн, що майже дорівнює фінрезультату торік.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Торік за три квартали державний банк заробив 21,3 млрд грн, тобто дещо вище за результат цьогоріч. Проте у ІІ кварталі року Приватбанк відставав від торішних показників на 17,4%.

У фінустанові це пояснюють пожвавленням ділової активності в Україні, що призвело до зростання кредитного портфеля на 19%. Обсяги розміщених у банку коштів клієнтів залишаються стабільними попри значне зниження депозитних ставок на ринку.

Зазначається, що фінрезультат банку до вирахування резервів зріс на 9 млрд грн відносно торік завдяки розвитку бізнесу та контролю за витратами.

Макрофактори, що зумовлюють коливання вартості портфелю державних цінних паперів, цьогоріч мають негативний вплив на прибуток та зменшують його на 6,7 млрд грн.

Нагадуємо:

Чистий прибуток Приватбанку у 2 кварталі 2021 року становив 9,2 млрд грн, а за 1 півріччя - 11,6 млрд грн, це на 17,4% менше, ніж за січень-червень минулого року (14,04 млрд грн).

Прибуток ПриватБанку за 2020 рік становив 25,3 млрд грн, що на 7,3 млрд грн менше за показники 2019 року.

Економічна правда