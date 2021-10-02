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У наглядову раду "Ощадбанку" призначили нового незалежного члена

Субота, 2 жовтня 2021, 18:00
 
ФОТО: ОЩАДБАНК

Кабінет Міністрів призначив Антона Пятигіна незалежним членом наглядової ради "Ощадбанку".

Про це повідомляється на Урядовому порталі та у публікації SOE Weekly для ЕП.

Пятигін також обіймає посаду члена наглядової ради Експортно-кредитного агентства (ЕКА) з червня поточного року.

Пятигін працює в українському представництві "McKinsey" з 2012 року. Згідно з інформацією на веб-сайті McKinsey, в компанії він відповідає за роботу з фінансовим сектором України та цифрову та комплексну аналітику у Центральній Європі.

Нагадуємо:

У 2017 році  "Ощадбанк" найняв "McKinsey Ukraine" для надання управлінських і консультаційних послуг, за які "Ощадбанк" заплатив компанії 14,8 млн грн.

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Ощадбанк

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