Компанії Держкосмосу за пів року отримали понад 130 мільйонів збитків

фото: мінстратегпром

За результатами півріччя 2021 року Державне космічне агентство України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 132,7 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання фінансового плану агентства за 6 місяців 2021 року, повідомляє Марлін.

2020 рік 10 компаній Держкосмосу закінчили із збитком у 810 млн грн.

"Проте до звіту за другий квартал цього року агентство внесло лише дев’ять підприємств, з яких тільки 4 отримали прибутки за квітень - червень 2021", - пише "Марлін".

Найбільше збитків за другий квартал отримали наступні космічні компанії:

ВО "Південмаш" - 58,4 млн грн збитку

Завод "Арсенал" - 5,3 млн грн збитку

ВО "Київприлад" - 4,4 млн грн збитку.

Зазначається також, що фінансовий план державного підприємства "Укркосмос", яке за 2020 рік отримало 138 млн грн збитків, на цей рік не затверджено.

За перше півріччя 2021 року середня кількість працевлаштованих осіб на 9 підприємствах Державного космічного агентства склала 12 707 осіб.

Середньомісячні витрати на оплату праці працівників склали 8,6 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал - 13 тис грн, на директора підприємства - 119 тис грн.

З лютого цього року космічне агентство очолює Володимир Тафтай.

Нагадаємо:

Уряд схвалив Державну космічну програму України до 2025 року, нею передбачено фінансування галузі у 40 мільярдів гривень.

Економічна правда