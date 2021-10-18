У Мінекономіки пропонують підвищити мінімальні ціни на алкоголь
У Мінекономіки планують підвищити мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкогольні напої: на роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби - на 8,3%, на віскі, ром та джин - на 8,4%, на коньяк (бренді) - 4,8-8,3%.
Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, який оприлюднили на сайті Мінекономіки для громадського обговорення у понеділок.
Змінами у постанову уряду від 30.10.2008 пропонують підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів з УКТЗЕД.
Зокрема, на роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби - на 8,3%; віскі, ром та джин - на 8,4%; коньяк (бренді) - на 4,8-8,3%.
На виноробну продукцію (сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту) - на 8,2-34,2 відсотка.
"Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої не змінюються", - йдеться у документі.
У проєкті постанови також йдеться, що мінімальна ціна оптової реалізації 1 літра 100%-ного спирту, який використовується при розрахунках розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки і ЛГВ, у випадку підвищення цін становитиме 368,84 грн з ПДВ (в 2018 році - 321,34 грн), а його роздрібна ціна - 484,1 грн (у 2018 році - 447,02 грн).
При цьому, у постанові не вказується мінімальна вартість алкоголю в залежності від його виду.
За розрахунками "Інтерфакс-Україна", у випадку прийняття цієї постанови, роздрібна ціна 0,5 літра алкогольного напою з 40%-м вмістом спирту збільшиться на 7,42 грн - з нинішніх 89,4 грн до 96,82 грн.
Пропозицію підвищити ціну у відомстві пояснили ростом середньої собівартості виробництва 1 літра 100%-ного спирту за період 2018-2021 років на 14,7% - з 139,82 грн до 160,41 грн.
У Мінекономіки додали, що зростання мінімальних цін на алкоголь допоможе збільшити прибуток виробників з 1 грн/л 100%-ного спирту до 20 грн/л.
Нагадаємо:
Нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт №5805, яким пропонує заборонити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів у приміщеннях торговельних організацій, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами для дітей та спортивними товарами.
У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що спроби обмежити місця продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів створять додаткове фінансове обтяження для бізнесу та можуть призвести до зростання цін на продукцію.
Економічна правда
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