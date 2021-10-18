Підсанкційний Фукс розпродує газовий бізнес – джерела

Павло Фукс фото: еп

Компаніям, які займаються видобутком вуглеводнів, надіслали рекламний проспект з пропозицією про продаж 5 спецдозволів на користування надрами, які пов’язують із підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом - сам він це спростовує.

Про це йдеться у статті ЕП.

У матеріалі автор нагадує, що пів року тому Рада національної безпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Фукса.

Наслідком цього стало рішення Держслужби геології і надр анулювати два десятки спеціальних дозволів на користування надрами, якими володіло ТОВ "Голден деррік".

"Сам Фукс спростовує зв'язок із згаданими родовищами, але зречення не скасовує інстинкту самозбереження", - пише автор.

Зазначається, що Фукс ніколи не входив до найближчого оточення Петра Порошенка, але саме в каденцію п'ятого президента харківський бізнесмен сформував імперію в газовому бізнесі України.

У статті також наводяться деталі інформації, озвученої секретарем РНБО Даніловим за підсумками засідання минулої п'ятниці.

"СБУ займеться 23 компаніями, які дивним чином отримали спеціальні дозволи на видобуток вуглеводнів - відкрито кримінальне провадження", – заявив 15 жовтня Данілов.

"Більше з цього приводу офіційних деталей немає. Неофіційних, натомість, чимало. Від джерела в Раді безпеки ЕП стало відомо, що всі 23 компанії є фігурантами кримінального провадження Державного бюро розслідувань (ДБР)", - йдеться у статті.

При цьому більшість з цих структур (16 юридичних осіб) у бюро вважають "компаніями, що входять до сфери інтересів Павла Фукса".

"Я всюди фігурую", - не без посмішки відповів на це Фукс журналісту ЕП.

"Чому фігурантами кримінального провадження є 23 підприємства, а не 16? Тому що вони об'єднані не за принципом належності до однієї особи, а за фактом єдиної до них претензії", - пояснює автор матеріалу.

"Усі ці компанії отримали спецдозволи на позаконкурсній основі - під приводом так званої апробації запасів. 16 з них отримали спецдозволи на видобуток вуглеводнів. Решта сім - на видобуток залізної руди та солі", - пояснює джерело ЕП в Держгеонадрах.

"Я не знаю цих компаній", - відповів ЕП Фукс. Проте в ДБР наполягають на єдиному центрі управління, який веде до харківського бізнесмена.

За даними джерел ЕП, днями компаніям, які професійно займаються видобутком вуглеводнів, був надісланий рекламний проспект з пропозицією про продаж спецдозволів на користування надрами.

У ньому детально описані характеристики та потенціал п'яти з шістнадцяти перерахованих у таблиці площ: Ковпаківської, Звязівської, Федорівської, Небилівськї та Цимбалівської.

"Чому тільки п'яти? Достовірної відповіді на це питання ЕП не знайшла. Одна з найбільш вірогідних версій – продаються всі 16 ділянок, але реалізація здійснюється через різні рекламні проспекти", - йдеться у матеріалі.

При цьому, співрозмовники ЕП називають однією з опор Фукса в президентській команді Остапа Шипайла - це один з народних депутатів із "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики, який формує нормативну політику в енергетиці, включаючи надрокористування.

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Економічна правда