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Вартість Bitcoin уперше за пів року наблизилась до 60 тисяч доларів

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 15:00
 
Unsplash

Вартість біткоїна 15 жовтня уперше за 6 місяців досягла позначки в 59 892 доларів, наблизившись до рекордного рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Найпопулярніша криптовалюта росте на тлі впевненості трейдерів, що регулятори США схвалять ф'ючерсний ETF (індексний фонд, акції якого торгуються на біржі - ред.) на біткоїни.

 
Coindesk

Інвестори у криптовалюту чекають схвалення першого американського фонду ETF для біткоїнів.

За даними Bloomberg, Комісія з цінних паперів та бірж США має намір дозволити першому американському біржовому фонду ETF розпочати торги наступного тижня.

"Очікується, що у четвертому кварталі відбудеться значний прогрес навколо ETF для біткоїнів у США", - заявив керівник досліджень та стратегії азійської криптовалютної біржі AAX Бен Кейслін.

За його словами, до росту біткоїна у п'ятницю підштовхнув твіт Офісу освіти інвесторів SEC: "Перш ніж інвестувати у фонд, який утримує ф'ючерсні контракти на біткоїни, переконайтеся, що ви ретельно зважили потенційні ризики та вигоду".

Станом на 14:39 (за Києвом) біткоїн торгується по 59 365 дол.

Нагадаємо:

Уперше за 4 тижні біткоїн досяг вартості в 50 тисяч доларів, продовживши відновлення.

Біткоїн продовжує сильне відновлення на початку жовтня після падіння у вересні на тлі позитивних новин у криптопросторі.

Вартість біткоїна уперше з травня піднялася вище 57 тисяч, продовживши двотижневе ралі.

Економічна правда

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