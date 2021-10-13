Новини 13 жовтня: проблеми "Центренерго" з вугіллям, нові рейси Wizz Air, "Роттердам+"

Про "Центренерго" і вугілля. Наглядова рада державної компанії "Центренерго" звільнила в.о. генерального директора Юрія Власенка і поклала обов‘язки генерального директора на Віталія Довгаля.

30 вересня на сайті "Центренерго" опублікували повідомлення про повну готовність до осінньо-зимового періоду, яке в учасників ринку та профільних експертів викликало відвертий подив.

Річ у тім, що державна компанія наразі працює з мінімальним складом – 4 блоки на всі три ТЕС. І кожна станція має великі проблеми із забезпеченням вугіллям.

Про нові рейси Wizz Air. Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім своїх літаків, збільшивши їх загальну кількість з чотирьох до одинадцяти.

Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, 9 з Львова, 3 з Одеси і два з Харкова.

Про "Роттердам+". Слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Катерина Широка залишила у силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи "Роттердам+".

Про транш МВФ. Україна може у жовтні-грудні цього року отримати транш МВФ у розмірі близько 1,4 млрд дол, прогнозують в J.P. Morgan.

Про плату за газ. 600 тисяч домогосподарств з початком опалювального сезону у жовтні будуть платити за газ 16,5 грн/куб замість 8.

Про УЗ. З 21 жовтня в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти, чи є у пасажирів сертифікат про вакцинацію.

Ексклюзив ЕП:

Енергетична криза наступає. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону та чи варто готуватися до відключень

Як енергетична галузь підготувалася до опалювального сезону 2021-2022 років та до чого готуватися споживачам?