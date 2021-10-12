Залишити Лещенка в наглядовій раді УЗ пропонують щонайбільше до кінця року

FACEBOOK СЕРГіЯ ЛЕЩЕНКА

Ініціатива продовжити повноваження Сергія Лещенка як члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" стосується терміну до моменту обрання нових представників держави в наглядовій раді, але не пізніше ніж 31 грудня 2021 року.

Про це повідомили в секретаріаті Кабінету Міністрів у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Зазначений проєкт акта уряду опрацьовується в секретаріаті Кабінету Міністрів відповідно до регламентних вимог", - йдеться у відповіді.

У секретаріаті уточнили, що відповідний проєкт розпорядження Кабміну "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2021 року №666" міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав 16 вересня.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

У Мінінфраструктури заявили, що вже подали кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

Згодом стало відомо, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради Укрзалізниці - його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.