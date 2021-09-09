Милованов порадив не чекати на державні пенсії й відкладати 4% зарплати

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Радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що потрібно розраховувати передусім на себе, і порадив відкладати 3-5% своєї зарплати на майбутню пенсію.

Це він заявив у етері телеканалу Україна24.

Він заявив, що держава стане краще і пенсійна реформа буде зроблена. Водночас через демографічну проблему це буде зроблено не "за рік, два чи три", а йдеться про багато років.

"Тому кожна людина має розраховувати на себе і відкладати хоч 3-5%. Я закликаю людей бути відповідальними: якщо є така можливість накопичувати для себе", – резюмував Милованов.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що людям віком від 40 років не варто розраховувати на державні пенсії: через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, відтак існує потреба у накопичувальній системі.

У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

З 1 липня в Україні підвищилися пенсійні виплати у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Економічна правда